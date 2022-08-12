الزمالك يتراجع عن صفقة نجم سموحة

تراجع مسئولو الزمالك عن فكرة التعاقد مع أحمد حكم مدافع سموحة خلال انتقالات الصيف المقبل.

رشح أحد وكلاء اللاعبين، أحمد حكم مدافع سموحة، مسؤولي الزمالك لإمكانية ضمه في الموسم الجديد لتعزيز خط الدفاع، لكن مسؤولي النادي رفضوا ضم اللاعب.

وأوضح أن الجهاز الفني اهتم بشدة بمتابعة اللاعب في الفترة الماضية قبل أن يتقرر استبعاد اللاعب من المرشحين للانتقال إلى القلعة البيضاء الموسم المقبل.

يواصل الفريق الأبيض تدريباته التحضيرية لمواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر، والمقرر إقامته يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتغلب الزمالك على المقاصة بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي واجهوها في اليوم الثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 72 نقطة.