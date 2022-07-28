الزمالك يتعادل سلبيًا أمام فيوتشر في الشوط الأول

تعادل فريق الزمالك الكروي الأول مع نظيره المستقبل 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجري حاليًا بين الفريقين على استاد السلام وي.

يلتقي الزمالك مع سيراميكا على استاد السلام في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

بدأ الزمالك بتشكيل

حارس المرمى محمد عوض.

الدفاع أحمد فتوح – محمود حمدي “لا موزة” – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

الوسط الإمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف “رقة” – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو”.

الهجوم سيف الدين الجزيري.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مستمر على لاعبي المستقبل، حيث أنقذ محمود جنش حارس مرمى المستقبل فريقه من تسديدة صاروخية كادت أن تدخل الشباك في الدقيقة الثامنة.

وألغى الحكم هدف فيوتشر الذي سجله أحمد عاطف لفريقه في الدقيقة 13 بهجمة مرتدة، بسبب التسلل بسبب سقوط اللاعب في منطقة التسلل.

تصدى جنش لضربة رأس قوية من حسام عبد المجيد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 41.

كما تصدى جنش كرة من محمد عبد الغني الذي سددها من خارج منطقة الجزاء مما تسبب في تجاوز الكرة للعارضة خارج الملعب مباشرة.