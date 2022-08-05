الزمالك يتقدم على الجونة بهدفين في الشوط الأول

الزمالك

وانتهى الشوط الأول من المباراة، التي تستضيف حاليًا أول فريق كرة قدم لنادي الزمالك ضد نظيره نادي الجونة، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين دون رد في الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

لم تشهد أحداث الشوط الأول خطرا حقيقيا من لاعبي الفريقين على حراس المرمى.

الهدف الأول للزمالك جاء عن طريق اللاعب أحمد السيد زيزو ​​من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة أمين عمر نتيجة خطأ لصالح التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة السابعة. ..

وسجل زيزو ​​الهدف الثاني لصالح في الدقيقة 39 بعد استغلال خطأ مدافع الجونة في التشتيت لينهي بين قدمي عماد النحاس.

بدأ الزمالك بتشكيل

الحارس محمد عوض.

احمد فتوح – محمود حمدي “البغيض” – حسام عبد المجيد – خط دفاع حمزة المثلوثي.

محمد عبد الغني – الإمام عاشور – يوسف أوباما – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” في وسط الملعب.

خط هجوم سيف الدين الجزيري.

موقف الفريقين ضد صدام الليلة

يدخل الزمالك تلك المباراة، ويحتل صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

هذا الموسم، خاض الزمالك 28 مباراة، وفاز في 21 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

وقبل هذا اللقاء احتلت الجونة المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.