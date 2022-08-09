الزمالك يتقدم على المقاصة بثنائية.. والجزيري يحقق رقمًا قياسيًا

تغلب فريق نادي الزمالك لكرة القدم على نظيره المصري المقاصة، بهدف لم يرد، في المباراة التي يواجهها حاليا في الدوري المصري الممتاز.

سيلعب الزمالك مع فريق مصر المقاصة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2022 الحالي.

وجاءت بداية أحداث المباراة بحماس من فريق الزمالك لمحاولة خطف هدف مبكر لتضليل حسابات الخصم.

وحاول لاعبو الزمالك تهديد هدف فريق الفيومي في الدقائق الأولى من الشوط الأول لكن دون وجود خطر حقيقي على مرمى التصفية.

وفي الدقيقة 25 سجل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك بضربة رأس قوية في مرمى فريق الفيومي.

ورفع سيف الجزيري رصيده في الدوري المصري إلى 36 هدفا، ليصبح اللاعب العربي الأعلى تسجيلا في تاريخ البطولة متجاوزا نجم الزمالك اليمني السابق علي محسن الذي سجل 35 هدفا.

واستمر الضغط الهجومي من لاعبي الزمالك ليسجلوا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

أحمد سيد زيزو ​​سجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة ويقترب من الفوز بلقب الدوري بهذه الوسم.