الزمالك يتقدم على سيراميكا كليوباترا بثنائية في الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الزمالك، بفوز الأبيض بهدفين نظيفين على حساب نظيرتها سيراميكا كليوباترا.

يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيرته سيراميكا كليوباترا، حاليًا، على استاد القاهرة، ضمن منافسات اليوم الثالث والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وبدأت المباراة بضغوط هجومية من لاعبي الزمالك، لكن دون تهديد مرمى الخصم، حتى سجل الإمام عاشور الهدف الأول للمباراة في الدقيقة 27 بتسديدة قوية.

وحاول لاعبو سيراميكا كليوباترا العودة للمباراة وهددوا مرمى الزمالك بعدة تسديدات لكنها لم تسفر عن أهداف.

وسجل سيف الجزيري الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 38.