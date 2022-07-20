الزمالك يتلقى صدمة قوية من صفقته المنتظرة

شعار الزمالك

كشف الصحفي محمد شبانة، عن تعرض نادي الزمالك لخوف شديد من صفقة انتقاله المنتظرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يحيى جبران يقترب من تجديد الوداد

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن الزمالك حصل على توقيع يحيى جبران لاعب الوداد المغربي، أبريل الماضي، ليضمه في الصيف.

وأوضح أن هناك غضبًا كبيرًا داخل مجلس إدارة الزمالك ضد يحيى جبران، بعد اقتراب تجديد عقده مع الوداد المغربي.

وأشار إلى أن الزمالك اتفق مع اللاعب على الانضمام في الصيف وأنه من المفترض أن يكون في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وختم “الزمالك وضع آمالا كبيرة في توقيع جبران لسد النقص في خط الوسط بعد رحيل طارق حامد وفشل عودة التونسي فرجاني ساسي”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يلتقي فريق الزمالك الكروي الأول مع نظيره الأهلي، الخميس المقبل 21 يوليو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي.

ستنقل أحداث نهائي كأس مصر على أون تايم سبورتس.