الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع إنبي لضم الدبابة الإفريقية

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الأخيرة، أن مديري نادي الزمالك توصلوا إلى اتفاق مسبق مع نظيرهم إنبي لتولي خدمات النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق النفطي الأول، خلال التعاقدات الصيف المقبل.

وأكد أن جوزيفالدو فيريرا، مدرب الزمالك البرتغالي، طلب ضم اللاعب إلى السوق الصيفي، بعد أن قدم أداءً جيدًا مع فريق إنبي في الدوري المصري هذا الموسم.

وأشار إلى أن الزمالك لم يقدم عرضًا رسميًا لإدارة نادي إنبي حتى الآن، حيث من المتوقع أن ترسل الإدارة البيضاء عرضًا رسميًا لمسؤولي النادي البترولي لإنهاء الصفقة.

فيريرا يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

من ناحية أخرى، عقد المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا جلسة طويلة بالزمالك مع لاعبي كاباليرو بلانكو، بحضور مساعده، ليبعث ببعض الرسائل قبل المباراة القادمة مع النادي الأهلي في نهائي الكأس. دي مصر. موسم 2022/2022.

وأثار فيريرا، خلال لقائه باللاعبين، ضرورة طي صفحة الدوري المصري بشكل مؤقت والتركيز على المباراة المقبلة ضد النادي الأهلي في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

أكد مدرب الزمالك للاعبي وايت كاسل أن لديهم 90 دقيقة حاسمة للفوز بلقب كأس مصر الخميس المقبل أمام النادي الأهلي، لذا عليهم القتال داخل المستطيل الأخضر.

وشدد فيريرا لاعبي الزمالك على ثقته الكاملة بهم للفوز باللقب وتقديم أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة.

ينطلق موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.