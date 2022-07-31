الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه في حال الفوز على بيراميدز

بقلم نيرة سعيد

ورصد مسئولو نادي الزمالك المكافآت المالية، وذلك لتحفيز اللاعبين، حيث تعهد مجلس الإدارة بإنفاق 5 ملايين جنيه إسترليني في حال الفوز على بيراميدز في المباراة المقررة يوم غد الإثنين في منافسات الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الكروي الأول للزمالك للعب غدا الاثنين، الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، مباراته ضد بيراميدز، ضمن منافسات اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري.

وضع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الزمالك لكرة القدم قائمة مالية تصاعدية خاصة بالمباريات المتبقية في الدوري لتحفيز اللاعبين.

يعقد الفريق الأبيض آخر حصته التدريبية مساء الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلا، وبعد التدريب سيختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، قائمة اللاعبين الذين سينظمون في معسكر مغلق للمباراة القادمة. .

سيعقد البرتغالي مؤتمرا فنيا مع اللاعبين الليلة، من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في فريق بيراميدز ليتم استغلالها في المباراة.

الزمالك لا يزال في صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.