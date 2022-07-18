الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

قرر نادي الزمالك تقديم عروضه الصيفية الأولى، لدعم الفريق الكروي الأول للنادي خلال الموسم الجديد.

أكد ذلك الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تلفزيونية، حيث أوضح أن مسؤولي الزمالك تمكنوا من إتمام الاتفاق مع طلائع الجيش، لتولي خدمات محمد بسام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. .

وأشار “الزمالك اتفق أخيرًا مع طلائع الجيش على تفاصيل الصفقة بعد تجديد عقد اللاعب، حيث سيحصل فريق الطلائع على مليوني جنيه، بالإضافة إلى رحيل اثنين من لاعبي الفريق إلى الرتب. من الطلائع على سبيل الاعارة ومن بينهم أحد العناصر الشابة وتحديدا سيف فاروق جعفر “.

وأوضح أن إدارة نادي الزمالك حصلت على توقيع حارس مرمى طلائع الجيش محمد بسام.