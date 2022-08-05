الزمالك يحسم مصير روقا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مصير لاعب وسط الفريق محمد أشرف رقة، نهاية الموسم الجاري، بعد تلقيه عدة عروض لمغادرة القلعة البيضاء.

قرر مسئولو الزمالك الإبقاء على محمد أشرف رقة وعدم تركه نهاية الموسم الحالي لضرورة جهوده.

أبلغ فريرا، مدرب الزمالك، إدارة النادي بالتزامه بالحفاظ على رقة، بعد المستوى المتميز الذي أظهره طوال الفترة مع الفريق، سواء في مباريات الكأس أو في الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة على ملعب الجونة، في اليوم التاسع والعشرين من مباريات الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة ويقترب من الفوز بلقب الدوري هذا الموسم.