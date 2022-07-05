الزمالك يحسم موقفه من المشاركة في دوري السوبر الأفريقي

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عن موقف ناديه من المشاركة في الدوري الإفريقي الممتاز، والذي أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي إطلاقه في موسم 2023/2024.

وقال أمير مرتضى في تصريحات متلفزة “ليس لدينا معلومات عن البطولة حتى الآن بخلاف المعلومات التي أعلنها الاتحاد الأفريقي”.

وأوضح “رأيي إيجابي في البطولة وسيكون جيداً، لكننا نعرف شروط المسابقة، وهل سنشارك في هذه البطولة ودوري الأبطال سنصلح أولوياتنا “.

وأشار لقد تحدثنا مرارا عن ضعف الأداء الاقتصادي في دوري الأبطال، وبعد أن لعب أكثر من 9 أشهر، وعندما تفوز باللقب تحصل على مبلغ يعادل راتب أحد اللاعبين الأجانب في فريقك. . “

وعن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب، قال مرتضى “النهائي الأفريقي بنظام الذهاب والإياب مناسب للقارة وشاهدنا جميعًا الأهلي، أحد أغنى الأندية في العالم. أفريقيا.

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم 12 يوليو، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.