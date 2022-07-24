الزمالك يحسم موقفه من عودة النقاز والتعاقد مع رمضان صبحي

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بالزمالك، عن موقف ناديه من عودة التونسي حمزة النقاز وتوظيف رمضان صبحي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية “حمدي النقاز ليس مرشحًا للعودة للزمالك، بسبب وجود مواطنه حمزة المثلوثي، وهو لاعب أجنبي وفي نفس مركز النقاز”.

وأشار إلى أن النقاز لم يشارك لفترة طويلة، لذا لن يعود إلى الزمالك مرة أخرى.

وتابع “رمضان صبحي لاعب في بيراميدز ونحن نحترم عقده مع ناديه ولن ننضم لاتفاق عام”.

وأضاف “الأمر سيعرض على البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، وإذا احتاج الزمالك للاعب سنتفاوض معه”.

وتابع “عمر كمال عبد الواحد الذي لا يحتاج إلى مستقبل أخذ المال من الزمالك وحتى الآن لم يسددها وسنحل أمره في نهاية الموسم بالتفاوض مع اللاعب و ناديه “.

وأكد أن الزمالك لم يتلق أي إخطار من نادي فاركو لتفعيل شرط شراء محمد صبحي حارس المرمى على سبيل الإعارة.

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره سموحة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 26 من الدوري المصري.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.