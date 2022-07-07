الزمالك يحصل على توقيع مدافع طلائع الجيش

يتطلع مسئولو نادي الزمالك لتقوية صفوف الفريق بصفقات عالية المستوى الموسم المقبل، ومركز الدفاع أحد المراكز التي يتطلع الزمالك لتقويتها في ظل إصابات المدافع والإيقاف المتكرر.

تمكن مسئولو الزمالك من تأمين التعاقد مع مصطفى الزناري مدافع فريق فانجارد، تمهيدا لضمه من الموسم المقبل، وينتظر اللاعب الزمالك لإتمام الصفقة مع مسؤولي النادي العسكريين.

وفي سياق متصل، علمت كورة 365 من مصادر مقربة من اللاعب عمرو السيسي، أن الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب، تمهيدًا للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن اللاعب عمرو السيسي وقع رغبة في الالتحاق بصفوف القلعة البيضاء للالتحاق بصفوفها، على أن يدخل مسئولو الأبيض في مفاوضات مع قيادة الفريق العسكري لحسم الاتفاق بشكل رسمي.

يستعد فريق الزمالك الكروي الأول لمواجهة المقاولون العرب يوم 12 يوليو الجاري، في اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق آخر قرر المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك دفع جزء من أتعاب اللاعب خلال الفترة الحالية وقبل مواجهة المقاولين العرب.