الزمالك يحصل على توقيع نجم غزل المحلة

أكد المنفذ عمر ربيع ياسين، أن نادي الزمالك تمكن من الحصول على توقيع عبده يحيى، أول لاعب لفريق كرة القدم في غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد ياسين أن الزمالك اتفق مع اللاعب عبده يحيى بكل شروطه الشخصية على الانضمام لصفوف الفريق في الصيف الحالي ميركاتو.

وأوضح أن عبده يحيى وقع أمنيات واستمارات يعبر عن رغبته في اللعب لنادي الزمالك ابتداء من الموسم الجديد.

وختم “الزمالك ينتظر حتى نهاية الموسم الحالي، بسبب موقع المحلة في الدوري وتنافس الفريق على اللقب، لحسم المفاوضات قبل انطلاق الموسم الجديد”.

من ناحية أخرى، بدأ نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية مفاوضات جادة مع البنك الأهلي للاستحواذ على خدمات الدولي أحمد ياسين مدافع فريق كرة القدم الأول، لمرافقته في التعاقدات الصيف المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي الزمالك بدأ رسمياً التحرك للتفاوض مع إدارة البنك الأهلي لضم المدافع الشاب أحمد ياسين في ميركاتو الصيف المقبل.

وأكد أن إدارة البنك الأهلي وافقت من حيث المبدأ على رحيل اللاعب إلى الزمالك هذا الصيف، لكنها أرادت الحصول على مبلغ كاف لإغلاق الصفقة للعمل على تجنيد لاعبين جدد ليحلوا محل النجم أحمد ياسين في الموسم الجديد. .

وأشار إلى وجود اتجاه داخل إدارة البنك الأهلي لإبرام صفقة متبادلة مع الزمالك، مستغلاً رغبة الأخير بالتعاقد مع أحمد ياسين، حيث يرغب فريق البرتقالي في الاستفادة من تجارب نجوم الزمالك.