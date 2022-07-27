الزمالك يخطط للتعاقد مع ثنائي عالمي

أكد الصحفي محمد شبانة، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك تخطط للتعاقد مع ثنائي دولي خلال السوق الصيفي الحالي، لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل.

كشف شبانة عن تفاصيل خطة الإدارة بخصوص الصفقات الجديدة للموسم المقبل.

وأوضح أن مديري الزمالك يسعون لاستبدال وتجديد العقود في الموسم المقبل بسبب النقص العددي في العديد من الكرات المركزية وخروج العديد من النجوم من الفريق.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك خصصت ميزانية منفصلة لاثنين من لاعبي الوسط على مستوى الصفقة في الموسم المقبل، وهما الجناح الأيسر والمهاجم.

وأوضح “مديرو الزمالك يريدون التعاقد مع ثنائي عالمي على مستوى الجناح الأيسر والهجوم، وضم لاعبين من المستوى الأعلى بسبب النقص العددي الشديد الذي يعاني منه الفريق”.

وختم مؤكدا أن إدارة الزمالك قررت التعاقد مع نجوم كبار في هذين المركزين بعيدين عن أي صفقة واختيار لاعبين متميزين في أعلى مستواهم.

الزمالك يستعد لمواجهة قوية ضد المستقبل الخميس المقبل، في اليوم السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.