الزمالك يدخل في مفاوضات مع نجم الفيصلي السعودي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع لاعب خط وسط الفريق الأول للنادي السعودي الفيصلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب الفريق الأول لنادي الفيصلي السعودي هشام فايق للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وهبط الفريق الكروي الأول لنادي الفيصلي إلى الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي بعدما حل في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره من المقاولون العرب، في إطار اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي ستجمع الفريقين من الزمالك والمقاولون العرب يوم الثلاثاء 12 يوليو.