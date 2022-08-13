الزمالك يدرس عودة لاعبه المحترف في أوروبا

كشفت تقارير صحفية أن الزمالك يدرس إعادة جهود لاعبه المحترف في الدوري البرتغالي في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك يفكر بجدية في إعادة أحمد نادر السيد حارس مرمى الفريق الأبيض على سبيل الإعارة لنادي فيزيلا البرتغالي إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد، وإنهاء إعارته إلى الفريق. النادي البرتغالي.

والجدير بالذكر أن عقد إعارة أحمد نادر السيد لنادي Vizilla البرتغالي بقي موسمًا واحدًا.

يريد الجهاز الفني للزمالك قطع إعارة حارس المرمى الشاب والعودة للمنتخب الأبيض في الموسم الجديد، بعد رحيل محمد أبو جبل من كاستيلو بلانكو في الفترة الحالية.

تألق أحمد نادر السيد مع منتخب الشباب في كأس العرب الأخيرة، وفاز بالبطولة مع الفراعنة بعد خسارته المباراة النهائية أمام السعودية.

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر إقامته الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.