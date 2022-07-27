الزمالك يرصد 8 ملايين لخطف صفقة الأهلي

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كشف الصحفي محمد شبانة، أن نادي الزمالك ينفق ما يقدر بنحو 8 ملايين جنيه لاختطاف صفقة ساخنة مع منافسه الأهلي.

وأكد أن مسؤولي الزمالك بدأوا مفاوضات مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شبانة في تصريحات في برنامجه التليفزيوني إن مسؤولي الزمالك أشادوا بشادي حسين وكانوا متحمسين لتوظيفه لتقوية الخط الهجومي.

وأوضح أن إدارة الزمالك كانت على علم بعرض من النادي الأهلي لضم شادي حسين، فقرروا تكثيف المفاوضات لتسوية الصفقة.

وتابع “عرض الزمالك ضم شادي حسين بلغ 8 ملايين جنيه في الموسم، في محاولة للإسراع في تسوية الصفقة”.

وأشار إلى أن الزمالك يعتقد أن شادي حسين يتناسب مع طريقة لعب فيريرا، من خلال اللعب في أكثر من مركز، سواء كان جناحًا أو جناحًا.

وتابع “هناك نقص عددي في الزمالك حيث لا يوجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري وعمر السعيد”.

وختم “عقد السعيد ينتهي بنهاية الموسم الحالي والنادي لم يقرر مستقبله من حيث الاستمرار أو الرحيل”.