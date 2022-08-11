الزمالك يستعيد أبرز أسلحته قبل مواجهة الإسماعيلي

واستعاد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك جهد ثنائي الفريق قبل مواجهة الإسماعيليين في كأس مصر.

عاد الثنائي الإمام عاشور وحسام عبد المجيد لاعبي الفريق إلى التدريبات الجماعية، ومن المقرر أن ينضم الثنائي إلى التشكيلة الأساسية للفريق ضد الإسماعيليين، بعد انتهاء فترة الإيقاف والغياب أمام فريق كليرلي في الأخير. يوم الدوري.

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر على استاد القاهرة، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

استأنف الزمالك التدريبات، اليوم الخميس، بعد إنهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز التدريبي للاعبين لمدة 24 ساعة، بعد فوزه بالتخليص.

ومن المتوقع أن يعود ثنائي عاشور وعبدالمجيد إلى التشكيلة الأساسية بسبب النقص العددي الذي يعاني منه أبناء ميت عقبة، كما سيعود جوزيفالدو فيريرا مدرب الفريق بعد انتهاء فترة الإيقاف.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة ويقترب من حصد لقب الدوري.