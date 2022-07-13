الزمالك يستعيد الثلاثى المصاب قبل مواجهة غزل المحلة

يخوض الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مباراة صعبة أمام نظيره غزل المحلة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

أكد الطاقم الطبي للزمالك عودة محمود علاء وحمزة المثلوثي وحازم إمام إلى الثلاثي الأبيض خلال مباراة غزل المحلة المقبلة المقررة يوم السبت المقبل في اليوم الخامس والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفضل المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا مدرب الأبيض محمود علاء وحمزة المثلوثي وحازم إمام لبرنامج تدريبي خاص في الفترة الأخيرة لإعدادهم للمباريات المقبلة.

تغلب فريق الزمالك على المقاولون العرب 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

يستأنف الأبيض تدريباته بشكل طبيعي ظهر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو برجيلة، قبل مباراة السبت المقبل ضد غزل المحلة في الدوري.