الزمالك يستعيد الرباعي المصاب قبل مباراة المقاولون

أعاد فريق الزمالك الأول لكرة القدم الرباعي المصاب إلى مساره قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يواجه فريق الزمالك الكروي الأول نظيره المقاولون العرب، مساء الثلاثاء، في الجولة 24 من الدوري المصري.

الزمالك يحيي الرباعي المصاب

وتأكد استعداد الرباعي محمود علاء ويوسف أوباما وحازم إمام وأحمد فتوح لمباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب.

وشفي الثنائي محمود علاء من التواء كاحله ويوسف أوباما من إصابة عضلية.

فيما تعافى حازم إمام من إصابة عضلية وأحمد فتوح من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

رباعي الزمالك يشارك في التدريب

وشارك الرباعي أحمد فتوح ومحمود علاء وحازم إمام ويوسف أوباما في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت يوم الأحد استعدادًا لمباراة المقاولون العرب.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.