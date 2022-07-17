الزمالك يستعيد جهود لاعبه قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

يستعد فريق الزمالك الكروي الأول لمواجهة شرسة ضد نظيره الأهلي في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2022.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد فوزه على أسوان في نصف النهائي، وصعد الأهلي بعد تجاوز عقبة بتروجيت.

نجم الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي

وتأكد استعداد لاعب خط وسط الزمالك محمد أشرف رقة لدعم فريقه خلال مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

غاب أشرف رقة عن المواجهة بين الزمالك وغزل المحلة، التي وقعت أمس، بسبب إصابة خطيرة في الرأس خلال اللقاء مع المقاولين.

وفضل الجهاز الفني للزمالك إراحة اللاعب من مواجهة المحلة حتى استعداده لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

الزمالك انتصر على غزل المحلة 2-0 في الجولة 25 من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر

يواجه الزمالك غريمه اللدود الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.