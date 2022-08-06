الزمالك يستعيد جهود مهاجمه قبل مواجهة المقاصة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري المقاصة، في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2022-2022.

يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة، في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء 9 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قرر البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، إدراج عمر السعيد، مهاجم الفريق، في قائمة التصفيات القادمة من مصر.

أصيب عمر السعيد بالعجز بسبب إصابة عضلة الظهر التي أبعدته عن المباريات في الفترة الماضية، ومن المقرر أن يكون حاضرا في المباريات، بدءا من مباراة مصر المقاصة المقبلة.

وأكد فيريرا الصحة البدنية والطبية الجيدة للسعيد، بعد أن أكمل برنامج إعادة التأهيل خلال الأيام القليلة الماضية، ليكون جاهزًا للانضمام إلى قائمة فريقه ضد Egypt Clearing.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة متقدما على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة.