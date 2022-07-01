الزمالك يستعيد خدمات مدافعه قبل مواجهة المقاولون

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك خدمات دفاعه قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويواجه فريق نادي الزمالك الأول لكرة القدم نظيره العربي يوم 12 يوليو الجاري في اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز، الساعة 630 مساءً، على استاد القاهرة.

شارك مدافع الفريق محمد عبد الغني، في تدريب المجموعة الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو برجيلة، على ملعب القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب.

وتأكد أن عبد الغني جاهز طبيا للمشاركة في المباريات المقبلة مع الزمالك.

وشارك عبد الغني في تدريب جماعي بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.

أكمل عبد الغني برنامج التأهيل الذي كان يمر به بإشراف الطاقم الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة.