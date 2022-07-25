الزمالك يستعيد خدمات مهاجمه قبل مباراة فيوتشر

أعاد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك خدمات مهاجمه لمباراة الدوري المقبلة.

وتغلب الزمالك على سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي واجهوها أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي بهدفين نظيفين، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، شارك يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق، اليوم الاثنين، في تدريبات جماعية، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

تعافى يوسف أسامة من إصابته في العضلة الأمامية، مما تسبب في غيابه عن الفريق في المباريات الأخيرة.

أكد الطاقم الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد أسامة، التوفر الطبي لمباراة المستقبل القادمة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره فيوتشر، في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد السلام.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 60 نقطة.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

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