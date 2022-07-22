الزمالك يستعيد نجمه المصاب قبل مباراة سموحة

تعافى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نجمه المصاب قبل مباراة سموحة القادمة في الدوري المصري.

توج الزمالك بكأس مصر في النسخة الماضية، على حساب الأهلي الغريم التقليدي، بعد فوزه بهدفين مقابل واحد.

يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره سموحة مساء الأحد 24 يوليو.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة في الجولة 26 من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة صباحا.

شارك لاعب خط وسط الزمالك سيف فاروق جعفر في القسم الفني خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة يوم الجمعة.

وكان سيف جعفر قد أصيب بكسر في “مشط القدم الرابع” في يده اليمنى، كإجراء لمساعدته على المشاركة بشكل طبيعي.

وأزال الطاقم الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة جبيرة اللاعب بعد ته.

وشارك سيف جعفر في الانقسام ووضعت شارة على موقع إصابته.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.