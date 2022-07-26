الزمالك يستقر على تجديد عقد هذا الثنائي بفرمان فيريرا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تجديد لاعب لفريق وايت كاسل الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أكد إسلام صادق في تصريحات متلفزة اليوم، أن إدارة الزمالك قررت إلى حد كبير تجديد عقد الثنائي محمد أشرف رقة وعمر السعيد للاعبي الفارس الأبيض في الأيام المقبلة.

وأكد صادق في تصريحاته أن تجديد عقد الثنائي جاء بسبب تألقهما في المباريات الأخيرة لهذا الموسم وتقديمهما لمستوى فني جيد مع كاستيلو بلانكو.

وأضاف إسلام صادق في تصريحاته أن المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا طلب استمرار رقة وعمر السعيد مع الزمالك وتجديد عقدهما في الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والمستقبل

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فيوتشر في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمستقبل في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل على استاد السلام.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 60 نقطة.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.