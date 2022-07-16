الزمالك يشكو لاعبه إلى الفيفا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، رفع شكوى ضد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

يلتقي الزمالك مع نظيره غزل المحلة في تمام الساعة 630 مساء يوم السبت على ملعب المحلة، في إطار الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

يتقدم نادي الزمالك بشكوى لدى الفيفا ضد الإيفواري رازاق سيسي ظهير فريق كرة القدم الأول، بسبب انقطاعه عن التدريبات دون عذر.

غادر رزاق سيسي إلى بلاده دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، ولا من مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان وكيل رزاق سيسي قد قال في تصريحات سابقة إن اللاعب وقع عقودًا جديدة مع نادي الزمالك قبل السفر إلى بلاده، إذ تثبت هذه العقود أهلية البيض للنجم الإيفواري.

يتصدر أول فريق كرة قدم لنادي الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة.