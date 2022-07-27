الزمالك يصدم حمدي النقاز

حمدي النقاز

قرر مسئولو نادي الزمالك الموقف النهائي للنادي من عودة التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق لصفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير إعلامية أن الزمالك قرر عدم إعادة حمدي النقاز لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وطلب مسئولو الزمالك من “النقاز” إعادة مبلغ 400 ألف دولار حصل عليه من النادي، بعد عودته مرة أخرى في بداية الموسم الماضي، وفي النهاية لم يتم تسجيله في الفريق بسبب عقوبة الفيفا. .

أبلغ مديرو الزمالك اللاعب التونسي برفضهم العودة نهائيا وعدم ارتداء القميص الأبيض مرة أخرى، بسبب هروبه في السنوات الأخيرة، وإنهاء العقد من جانب واحد وضمه إلى فريق الترجي التونسي.

حمدي النقاز كان داخل نادي الزمالك خلال الأيام الماضية، من أجل المطالبة بعودته للتدريبات مرة أخرى، خاصة أنه وقع عقدًا لمدة 3 مواسم، لكن مديري الزمالك رفضوا عودته بشكل نهائي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع حمدي النقاز مطلع الموسم الماضي، لكن عقوبة الفيفا حالت دون إدراج اللاعب في قائمة الفريق الأبيض.