الزمالك يضرب بيراميدز بثنائية في شوط أول مثير

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الكروي الأولى مع الزمالك ونظيره بيراميدز، بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

يواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، اليوم الاثنين، على استاد القاهرة، في اليوم الثامن والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وافتتح الزمالك التسجيل مبكرا بضربة جزاء سجلها الإمام عاشور في الدقيقة الأولى وأحمد سيد زيزو ​​في الدقيقة الثانية.

سيطر بيراميدز على أعمال الشوط الأول دون أن يترجمها إلى أهداف رغم المحاولات التي وضعت تحت تصرفهم.

واقترب بيراميدز من التعادل في الدقيقة التاسعة لكن تسديدة فخر الدين بن يوسف المفاجئة أعاقتها القائم.

وفي الدقيقة 24 سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للزمالك بعد تمريرة من نيمار داخل منطقة الجزاء.

تألق محمد عوض لمنع فرصة مؤكدة من بيراميدز، بعد تسديدة قوية من وليد الكرتي.

تعرض محمود حمدي الونش لإصابة في الوجه بعد تدخل عبد الله السعيد الثقيل داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 45.