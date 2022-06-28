الزمالك يضرب سيراميكا كليوباترا بثلاثية في الدوري

وانتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الزمالك، بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب نظيرتها سيراميكا كليوباترا.

التقى الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، الثلاثاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات اليوم الثالث والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وبدأت المباراة بضغوط هجومية من لاعبي الزمالك، لكن دون تهديد مرمى الخصم، حتى سجل الإمام عاشور الهدف الأول للمباراة في الدقيقة 27 بتسديدة قوية.

وحاول لاعبو سيراميكا كليوباترا العودة للمباراة وهددوا مرمى الزمالك بعدة تسديدات لكنها لم تسفر عن أهداف.

وسجل سيف الجزيري الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد سيد زيزو ​​الهدف الثالث للفارس الأبيض في الدقيقة 58.

فيما واصل لاعبو سيراميكا كليوباترا الضغط من أجل نتيجة المباراة حتى سجل شادي حسين الهدف الأول في الدقيقة 76.

وسجل تيكا الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 88.