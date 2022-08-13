الزمالك يضم نجم الرجاء المغربي لمدة موسمين

كشفت تقارير إعلامية، في الساعات الماضية، عن تعاقد نادي الزمالك مع زكريا الوردي، جناح فريق الرجاء البيضاوي الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب سبورت تايم، وقع اللاعب المغربي عقودًا للانضمام إلى صفوف الزمالك لمدة موسمين. ثم كان قريبًا من الذي كان قريبًا من الانضمام إلى الدوري الفرنسي.

وأضاف أن اللاعب فشل في الالتحاق بصفوف الدوري الفرنسي، مما أدى إلى مشاكل إدارية حالت دون حصوله على تأشيرة سفر إلى فرنسا، فتغيرت وجهة اللاعب إلى الزمالك.

ويسعى الزمالك في الفترة الحالية إلى تعزيز صفوفه باتفاقات قوية لمواصلة التنافس على البطولات التي سيشارك فيها الموسم المقبل سواء المحلية أو القارية.

يواصل الفريق الأبيض تدريباته التحضيرية لمواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر، والمقرر إقامته يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتغلب الزمالك على المقاصة بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي واجهوها في اليوم الثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 72 نقطة.