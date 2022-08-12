الزمالك يطلب من كاف تعديل موعد مباراة إليكت التشادي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك طلب من مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تغيير موعد مباراتهم ضد منتخب تشاد الرياضي.

وأجرى قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، الزمالك، أمام فريق إلكت سبورت التشادي.

تقام مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الأول في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، بينما تقام مباريات الإياب من 16 إلى 18 سبتمبر.

وأكدت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك يجري مفاوضات مع مسؤولي CAF بشأن تأجيل مباراة الأبيض أمام منتخب تشاد الرياضي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ويعود ذلك إلى الخلاف بين موعد مباراة المنتخب التشادي ومشاركة الزمالك في بطولة كأس لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي المقرر لها 9 سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، يقوم مسئولو الزمالك بالاتصال بإدارة تشاد البطل لإجراء المباراتين في القاهرة، فيما تغطي القلعة البيضاء تكاليف الإقامة والطيران، وحجز معسكرات تدريب للمنتخب التشادي.