الزمالك يعاقب لاعبه ماليًا.. تعرف على السبب

كشفت تقارير إعلامية، أن مسؤولي نادي الزمالك غرموا ماليا اللاعب الشاب ماجد هاني ولاعب الوسط وفريق الشباب.

وتم تغريم محمد هاني لأن اللاعب أجرى اتصالا هاتفيا ببرنامج رياضي بعد تألقه مع منتخب الشباب في كأس العرب، دون الحصول على إذن مسبق.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الزمالك لكرة القدم قد وضع نظامًا داخل الفريق لعدم الظهور في وسائل الإعلام دون إذن مسبق لفرض النظام داخل الفريق والحفاظ على استقرار الفريق.

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر إقامته الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن الزمالك هو حامل لقب كأس مصر الموسم الماضي، بعد فوزه في النهائي على منافسه الأهلي 2-1.