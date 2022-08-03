الزمالك يعرض راتباً كبيراً على مصطفى فتحي لمنع انتقاله للأهلي

كشفت تقارير إعلامية، في الساعات الأخيرة، أن نادي الزمالك بدأ مفاوضات مكثفة مع الدولي مصطفى فتحي نجم فريق كرة القدم الأول لنادي التعاون السعودي، تمهيدًا لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. .

وأكد أن الزمالك علم بمفاوضات منافسه التقليدي النادي الأهلي مع اللاعب، حيث بدأ التواصل مباشرة مع نجم الفارس الأبيض السابق وعرض عليه راتبا يصل إلى مليون دولار في الموسم الواحد، على أنه الأحمر. عبقري.

وأكد أن النادي الأهلي يعتزم الحصول على خدمات مصطفى فتحي مقابل مليون دولار كمرتب سنوي، على أن يدفع 2.5 مليون دولار لنادي التعاون، مع إمكانية زيادة نصف مليون دولار أخرى. .. لإتمام الصفقة لصالح الأحمر.

من جانبه، تغلب الزمالك على منافسه نادي بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره نادي الجونة الخميس المقبل 4 أغسطس الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

والعاشر في المملكة العربية السعودية في إطار مباريات اليوم التاسع والعشرين من الدوري العام.