الزمالك يعلن تغيير موعد مباراة إليكت ومفاجأة بخصوص القائمة الأفريقية

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تغيير موعد مباراة المنتخب التشادي في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وتمديد القيد الأفريقي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك “الاتحاد الأفريقي مدد التسجيل حتى 15 سبتمبر بناء على طلب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة”.

وأضاف “الزمالك سيستفيد من الاتفاقات الجديدة في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا”.

وتابع “مباراة الزمالك وتشاد المنتخب في الجولة 64 من دوري أبطال إفريقيا ستلعب من 9 إلى 11 وهو ما يتعارض مع موعد كأس لوسيل”.

ويواجه الزمالك الزمالك مع نظيره السعودي الهلال يوم 9 سبتمبر 2022 على ملعب لوسيل بقطر في كأس لوسيل.

وأضاف “هاني أبو ريدة تحدث مع مسؤولي النادي التشادي المنتخب، لخوض المباراتين في مصر، وسيعقد اللقاء الثاني لنادي الزمالك”.

وتابع “مباراة السوبر في قطر ستقام في 9 سبتمبر، وتم تأجيل مباراة الدور التمهيدي ضد منتخب تشاد إلى دور الـ16”.

وختم “إذا فشل أبو ريدة مع الجانب التشادي، فإنه سيتواصل مع رئيس الاتحاد القطري بشأن وجود وفد الزمالك في قطر لمدة يومين، وبعد ذلك سنذهب إلى تشاد”.