الزمالك يعلن تفاصيل عقوبة كهربا

أعلن نادي الزمالك، تفاصيل قرار الفيفا، إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لمدة 6 أشهر.

وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت حكما نهائيا بتغريم محمود عبد المنعم بتهمة تسديد مليوني دولار لصالح نادي الزمالك، إضافة إلى 5٪ فائدة على المبلغ، من 20 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الكامل للغرامة.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك للموقع الرسمي “أصدرت لجنة الانضباط بالفيفا قرارا بوقف عمل محمود عبد المنعم كهربا لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن التعليق سيكون لحين سداد الغرامة المفروضة على الكهرباء لصالح نادي الزمالك والبالغة مليوني دولار و 400 ألف دولار.

وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا أمام اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لعدم دفعه مبلغ مليوني دولار خلال فترة 45 يومًا للمحكمة الرياضية الدولية “كاس”.

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره من المقاولون العرب مساء غد الثلاثاء في الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري.