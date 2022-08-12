الزمالك يعلن جاهزية مدافعه قبل مواجهة الإسماعيلي

تأكد من استعداد مدافع الزمالك للمشاركة في مباراة الإسماعيلي القادمة في مسابقة كأس مصر.

الإثنين المقبل، يواجه الزمالك الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

أكد الدكتور محمد أسامة طبيب كرة القدم بالفريق الأول لنادي الزمالك، استعداد محمود حمدي الونش للمشاركة في المباراة القادمة ضد الإسماعيلي.

أجرى محمود حمدي الونش تمارين فردية في صالة الألعاب الرياضية، بسبب إجهاده من تماسك المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الطبيب أن التعب الذي يعاني منه الرافعة لن يمنعه من المشاركة في المواجهة القادمة ضد الإسماعيلي.

وأكد أن الفريق الطبي للفريق اتخذ كافة الإجراءات والتدابير لتهيئته لتفادي الإصابة التي تمنعه ​​من المشاركة مع الفريق في المباريات المتبقية.