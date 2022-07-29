الزمالك يعلن جاهزية نجمه لمباراة بيراميدز

أعلن نادي الزمالك عن استعداده لأول لاعب في فريق كرة القدم لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يواجه الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره بيراميدز يوم الإثنين 1 أغسطس المقبل.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 900 صباحًا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، تعافى يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق من إصابة حديثة في عضلاته الأمامية.

وأكد أن يوسف أسامة شارك في تدريبات جماعية خلال تدريبات الجمعة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخضع يوسف أسامة، خلال الفترة الماضية، لتدريب تأهيلي، من أجل التعافي من إصابته، قبل أن ينتقل إلى تدريب جماعي اليوم.

وأكد أن يوسف أسامة لائق طبيا للمشاركة في مباريات الزمالك، وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا.

تغلب الزمالك على نظيره المستقبل، أمس، بهدف دون رد، في مباراة الفريقين على استاد السلام وي، في الجولة 27 من الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الزمالك الأول لكرة القدم ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.