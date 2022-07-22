الزمالك يعلن نتائج التحقيق مع طارق حامد

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتائج التحقيق مع طارق حامد لاعب وسط الفارس الأبيض.

وقال أمير مرتضى في تصريحات متلفزة إن طارق حامد خضع للتحقيق وتعرض لأكبر عقوبة في تاريخ النادي وقبلها اللاعب.

وتابع “لقد حافظنا على حق النادي في هذا الملف، ونقدر الجهد الذي بذله اللاعب طوال فترة وجوده في الفريق”.

وأكد “الزمالك لا ينسى من لعب في النادي ونتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة في مستقبله”.

وختمت “تم خصم 50٪ من عقد طارق حامد مع النادي كعقوبة فرضت عليه وهي الأكبر في تاريخ النادي”.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، فرض عقوبة على طارق حامد، بسبب غيابه عن الفريق دون إذن مسبق.

وغاب طارق عن مباريات الزمالك بسبب تواجده في إسبانيا في فترة إعادة تأهيل من الإصابة التي تعرض لها، لأكثر من شهر.

الجدير بالذكر أن عقد طارق حامد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي.