الزمالك يعود لهدفه القديم لخلافة بن شرقي

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن بديل للمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق، بعد تأكيد رحيله نهاية الموسم الجاري.

قال المنفذ، محمد شبانة، في تصريحات متلفزة في برنامجه “Box to Boo Kiss”، الذي تبثه قناة ETC الفضائية، إن مصطفى شلبي، لاعب فريق إنبي، عاد للحسابات مرة أخرى، بعد أن قام الأهلي بتجميد حسابه. مشروع قانون. مفاوضات مع اللاعب الذي سبق له توقيع عقود الانضمام للقلعة الحمراء، وانتظر حتى تدخل الأهلي وعمل الصفقة مع إنبي، وهو ما لم يحدث.

وأوضح شبانة أن إدارة الزمالك استغلت الأمر بعد فشل مفاوضات التجديد مع بن شرقي، فدخلت من باب المفاوضات مع اللاعب وناديه وتحاول إغلاق الصفقة في الوقت الحالي.

يعتبر استبدال اللاعب أشرف بن شرقي، صداعًا على رأس إدارة الزمالك، بسبب صعوبة ضم لاعب المستقبل أحمد رفعت، بالإضافة إلى انخفاض مستوى رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز. ، وغياب لاعب محلي ممتاز بنفس المركز وبنفس قدرات بن شرقي، مما دفع إدارة الزمالك لمحاولة الخروج بأحدث الحلول وتضمين مصطفى شلبي.

وخلص شبانة إلى أن الزمالك سيواجه عقبة في طريقه لإتمام الصفقة، وهي مطالب مادية مبالغ فيها من قبل إدارة نادي إنبي، والتي تهدد إتمام الصفقة لأنها تريد 25 مليون جنيه في المقابل. لبيع اللاعب.