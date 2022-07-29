الزمالك يغري مهاجم الأهلي لضمه في الصيف واللاعب يرد

أبدى نادي الزمالك رغبته في تأمين خدمات محمد شريف مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أكد الوسيط مهيب عبد الهادي أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة ليتمكن من التعاقد مع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي.

وأشار ماجستيك إلى أن الزمالك طلب التعاقد مع محمد شريف، لأية اعتبارات مالية، وأكد أنه سيكون من أعلى العقود في فريق الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح أن محمد شريف مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم يدرس عرض الزمالك قبل أن يقرر مركزه بشكل نهائي.

فاز الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك على المستقبل بالدوري المصري الممتاز.