الزمالك يفاجئ أبو جبل بقرار مدوي قبل رحيله رسمياً

تلقى الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، ضربة موجعة من إدارة النادي الأبيض، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قبل رحيله نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك قد استقرت على خصم عائدات الحارس محمد أبو جبل مقابل رحيله في الوقت الحالي وعدم انتظار نهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية عليه. لتجنب الاجتماعات.

أجرى محمد أبو جبل تدريبات تأهيلية في الصالة الرياضية، خلال الفترة الماضية، دون الظهور مرة أخرى في تدريب الزمالك، حيث تم استبعاده من مباريات الأهلي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وغزل الأهلي.

وأكدت تقارير إعلامية أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك أصر على توقيع عقوبة ضد أبو جبل بعد أن أكد لطبيب الفريق محمد أبو العلا الأمن الدولي. البواب أثناء رحلته إلى كوريا الجنوبية.

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم للمباراة القادمة أمام نادي سموحة بالإسكندرية، غدا الأحد، ضمن منافسات اليوم السادس والعشرين للدوري المصري.