الزمالك يفاجئ شيكابالا بهذا القرار..طالع التفاصيل

قرر نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعديل عقد كابتن فريق وايت كاسل الأول لكرة القدم محمود عبد الرازق شكابالا، خلال الفترة المقبلة.

يرغب مديرو نادي الزمالك في عقد جلسة مع نجم الفارس الأبيض بعد انتهاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز وتحديداً مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، لحسم ملف تعديل عقده.

كشفت تقارير صحفية عن وجود بند في عقد محمود عبد الرازق شيكابالا والزمالك، للأخير الحق في فسخه بعد نهاية الموسم المقبل دون عودة اللاعب أو افتراض قيمة الموسم المتبقي 2023/2024 من قبل. الإخطار. المباراة الأولى عن طريق البريد خلال مدة أقصاها 15 يومًا من آخر مباراة في موسم الدوري المصري.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك لديها نية حازمة لتعديل عقد اللاعب الذي يتقاضى 5 ملايين جنيه في الموسم إلى 9 ملايين جنيه كمرتب سنوي للموسمين المقبلين والباقي في عقده بعد تجديده في الفترة السابقة. 3. مواسم على عكس الموسم السابق.

يستحق شيكابالا 2 مليون و 666 ألف جنيه إذا تمكن من المشاركة في 50٪ أو أكثر من مباريات الفريق الأبيض في الدوري العام في أي موسم.