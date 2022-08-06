الزمالك يفاجئ عمر السعيد وأشرف روقا

اتخذت إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرارًا مهمًا بشأن مصير الثنائي عمر السعيد ومحمد أشرف رقة.

وقررت إدارة الزمالك تجديد عقد الثنائي عمر السعيد ورقة، وأغلقت باب رحيلهما عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ويأتي قرار إدارة الزمالك من عدم وجود الفريق في المركزين واستفادة الثنائي.

أو على الأقل أدخلهم في صفقات تجارية بعد تجديدها.

من ناحية أخرى، يقترب محمود علاء، مدافع فريق الزمالك الكروي الأول، من مغادرة القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

يرغب محمود علاء في ترك صفوف الزمالك، في ظل الجهاز التدريبي بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، الذي تجاهله ووضعه على دكة البدلاء.

يتطلع محمود علاء حاليًا إلى الرحيل عن القلعة البيضاء، لكنه ينتظر حتى نهاية الموسم في ظل المنافسة الشديدة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلمت كورة 365 من مصادر خاصة أن محمود علاء تلقى بعض العروض من مختلف الأندية في الدوري، وأن اللاعب يفكر بجدية في الرحيل نهاية الموسم.

وشهدت الفترة الأخيرة تلقي محمود علاء عرضًا شفهيًا من نادي المستقبل مقابل خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وشكر محمود علاء الانتقال لصفوف المستقبل الموسم المقبل.

يأتي ذلك في ظل مشاركة الفريق في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

يستعد فريق الزمالك الكروي الأول لمواجهة نظيره المصري المقاصة، في الدوري المصري الممتاز 2022/2022.

يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة، في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء 9 أغسطس، في الجولة 30 من الدوري الممتاز.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة.

ويتقدم الزمالك على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة.