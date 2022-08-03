الزمالك يفاجئ محمد عواد بهذا القرار

قرر مديرو نادي الزمالك، في الفترة الحالية، تجديد عقد الحارس الدولي محمد عوض حارس مرمى فريق وايت كاسل الكروي الأول، بعد تألقه الذي جذبه بقوة في مباريات كاباليرو الأخيرة. في الدوري الممتاز.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك حسمت إلى حد كبير تمديد عقد محمد عوض حارس مرمى الفريق الأبيض لموسمين، خاصة أن عقده ينتهي في موسم 2023-2024.

وأشار إلى أن هناك جلسة تجمع بين محمد عوض وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق نادي الزمالك لكرة القدم، لإقناع الأول بتوقيع عقود التمديد بعد المستوى المتميز الذي يقدمه مع القاهرة. عملاق وتقديرا له وحفظه.

الزمالك يبرم ثلاث اتفاقيات مدوية

تمكن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق نادي الزمالك الكروي من التوصل إلى اتفاق لحل ثلاث صفقات رفيعة المستوى أولها اللاعب المغربي مهدي مبارك نجم نادي الفتح والرغبة. لعب الأخير دورًا رئيسيًا في تسوية الصفقة بعد تلقيه عروض من الدوريين السعودي والإماراتي.

الزمالك يقترب من الحصول على خدمات اللاعب عبد الرحمن مجدي، الجناح الإسماعيلي، في السوق الصيفي الحالي، كما يهدف مسئولو النادي الأبيض إلى ضم عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز.

وبحسب تقارير صحفية، أبدى السعيد موافقته المبدئية على الالتحاق بصفوف نادي الزمالك الصيف المقبل بسبب رغبته الشديدة في التواجد مع نادٍ له قاعدة جماهيرية قبل إعلان اعتزاله.