الزمالك يفاوض لاعب مغربي جديد لتعويض “بن شرقي”

يواصل مديرو نادي الزمالك السعي للحصول على دعم الفريق باتفاقات قوية خلال الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعويض اللاعبين الذين تركوا الفريق في الفترة الماضية.

وغادر بعض لاعبي الزمالك في الفترة الماضية، ومنهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وكذلك الحارس محمد أبو جبل، وطارق حامد نجم الفريق الأبيض.

الزمالك يتفاوض مع نجم الفتح المغربي

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك تواصلت مع إدارة الفتح الرباطي، بخصوص إمكانية شراء عقد فيكتور حاتمي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لتقوية صفوف الفريق.

منتصر لحتمي (21 عاما) يجيد اللعب في كلا المركزين الأيمن والأيسر، الأمر الذي جعل إدارة الأبيض تصر على ضمه كبديل للمغربي أشرف بن شرقي، الذي غادر بعد انتهاء عقده.

الترجي يهدد صفقة الزمالك

ولن يكون من السهل على الزمالك الحصول على خدمات حاتمي خاصة في ظل منافسة نادي الترجي التونسي على خدمات اللاعب “.

موقف الفتح المغربي من بيع الحطمي

أعلنت إدارة نادي الفتح المغربي رسميا بيع لاعبيه منتصر الحطمي ومهدي مبارك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لأي فريق مغربي.

كما دخل الزمالك في مفاوضات مع النادي المغربي لتشمل مهدي مبارك لكن نادي الفتح يرفض الالتزام بخدمات لاعبيه في الفترة الحالية.