الزمالك يفتح تحقيقًا مع طارق حامد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فتح تحقيق بشأن طارق حامد، أول لاعب كرة قدم بالنادي، يوم الأربعاء.

أكد ذلك في تصريحات متلفزة للأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك.

وأوضح أمير مرتضى “هناك تحقيق مع اللاعب طارق حامد، اليوم الأربعاء، وسنعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة والجهاز الفني”.

وأكدت تقارير صحفية أن طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك الأول لكرة القدم وقع عقود انتقاله لاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دخلت إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية في مفاوضات مع طارق حامد لتجديد عقده، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.