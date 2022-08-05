الزمالك يفقد جهود لاعبه أمام المقاصة للإيقاف

فريق الزمالك الكروي يخسر جهد لاعبه يوسف إبراهيم “أوباما” أمام مصر لإلغاء الإيقاف.

تلقى أوباما بطاقة صفراء مع الزمالك ضد الجونة بعد تدخل قوي عند قدمي نور السيد في المباراة التي يخوضونها حاليا.

والتحذير هو الثالث لأوباما هذا الموسم لضمان تعليقه عن الاجتماع المقبل.

أوباما يتلقى تحذيرات من أمام الإسماعيلي وبيراميدز، واليوم أمام الجونة.

وشارك أوباما هذا الموسم في 21 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري. لقد فعل اثنين منهم.

الزمالك يتصدر الجونة 3-0 في الشوط الثاني.

ويلعب الزمالك مع مصر المقاصة الثلاثاء المقبل في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 66 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.