الزمالك يفقد جهود مهاجمه أمام أمام بيراميدز

تم التأكيد على أن عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك الأول لكرة القدم، سيغيب عن مباراة فريقه القادمة أمام بيراميدز، بسبب قلة اللياقة البدنية، بعد تعافيه من إصابة في الآونة الأخيرة.

شارك عمر السعيد في جزء من تدريبات فريقه يوم السبت بعد أن أنهى برنامج إعادة التأهيل الذي خضع له مؤخرًا بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

فضل الجهاز الفني للزمالك عدم التسرع في عودة عمر السعيد للمباريات، وقرر استبعاده من قائمة الفريق لمباراة بيراميدز المقبلة، حتى يصبح جاهزًا تمامًا.

قرر الجهاز الفني للزمالك تجهيز عمر السعيد للمشاركة في مباراة الجونة في الجولة 29 من الدوري الممتاز.

يلتقي الزمالك مع بيراميدز الاثنين المقبل، في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة.